Dopesick, su Disney+ con Michael Keaton. Strong: "Vorrei una serie sulla creazione dei vaccini del Covid-19"

È su Disney+ "Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza", la serie che esamina come una sola azienda abbia innescato la peggiore epidemia di tossicomania della storia americana. La serie porta gli spettatori nell'epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppioidi. Basata sul best-seller del New York Times scritto da Beth Macy, la serie vede nel cast Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario Dawson e Will Poulter. « Non sapevo molto della crisi di oppioidi in America » racconta Poulter quando lo incontriamo su Zoom. « Avevo visto solo un documentario e poi è arrivata questa proposta sulla mia scrivania. Sono rimasto davvero scioccato su quanto questa crisi fosse diffusa ». "Dopesick" è scritta dal vincitore di due Emmy Award Danny Strong che ne è anche produttore esecutivo: « Quando ho iniziato questo progetto è stato molto tempo prima che arrivasse la pandemia globale » rivela Strong. « Penso che ci saranno storie incredibili sulla pandemia, vorrei tanto un film o una mini serie sulla realizzazione di questi vaccini miracolosi ». "Dopesick" è su Disney+ a partire dal 12 novembre con nuovi episodi ogni settimana. (a cura di Paola Schettino Nobile

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 15:45

