Disney+, tutte le serie tv in uscita a luglio 2022

The Responder - dal 6 luglio

Chris (Martin Freeman) guida un veicolo di pronto intervento nella sua difficile città natale, Liverpool. Notte dopo notte affronta il crimine, la violenza e la dipendenza per le strade, mentre lotta contro i demoni personali che minacciano di destabilizzare il suo lavoro, il suo matrimonio e la sua salute mentale. Quando Chris è costretto ad accogliere la nuova recluta Rachel (Adelayo Adedayo), entrambi scoprono ben presto che la sopravvivenza in questo mondo pressante, implacabile e oscuro dipende dal fatto che si aiutino o si distruggano a vicenda. L'azione si svolge nell'arco di una settimana con turni di notte sempre più tesi. Dal profondo dell'impotenza e della disperazione, con la sua stessa famiglia che gli sta sfuggendo di mano, Chris si aggrappa all'idea di salvare la vita di una giovane tossicodipendente intrappolata in un dilemma mortale. Se ci riuscirà, forse potrà salvare se stesso e riscoprire cosa significa essere un agente di polizia.

Santa Evita - dal 26 luglio

Santa Evita è la storia di un corpo senza tomba e della leggenda che ne è scaturita. Nel 1955, un colpo di stato militare in Argentina rovesciò l'allora presidente Juan Domingo Perón e nascose il corpo di Evita per 16 anni per evitare che diventasse un simbolo contro il regime. Prima della sua morte, Eva era diventata una potente figura politica come moglie del generale Perón, e il suo cadavere senza sepoltura ha ossessionato l'arena politica del Paese per oltre due decenni.

In nome del cielo - dal 27 luglio

In nome del cielo, targata FX, è una serie ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all'omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione mormone e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede.

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: LA SERIE 3 - dal 27 luglio

High School Musical: The Musical - La serie: I Wildcats si dirigono a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California, dove vivranno insieme ai loro compagni un'estate indimenticabile all'insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco e della vita all'aria aperta. Con una produzione di Frozen all'orizzonte e una "docuserie" piena di drammi sul dietro le quinte, i Wildcats riusciranno a dimostrare chi è il "migliore sulla neve" senza lasciare nessuno al freddo?

LIGHT & MAGIC - dal 27 luglio

Grazie a un accesso esclusivo, il regista candidato all'Oscar, Lawrence Kasdan accompagna gli spettatori in un'avventura dietro le quinte della Industrial Light & Magic, la divisione di Lucasfilm che si occupa di effetti speciali, animazione e produzione virtuale. Il pubblico potrà scoprire cosa ha ispirato alcuni dei più leggendari registi della storia di Hollywood ed esplorare le loro storie dai primi film fino al lavoro per dare vita alla visione di George Lucas. Realizzata da Imagine Documentaries e Lucasfilm, e dai produttori esecutivi Brian Grazer e Ron Howard, la docuserie composta da sei episodi debutterà il 27 luglio in esclusiva su Disney+.

