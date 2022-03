Veramente tante novità ad Aprile su Disney Plus, la piattaforma che sta diversificando la sua offerta di serie tv. E si vede. Tanta l'attesa per l'adattamento de Le Fate Ignoranti diretto sempre da Ferzan Ozpeteck che riprende i temi del film portandoli nel presente. Da non perdere anche la prima stagione di The Kardashians, il reality con la famosa famiglia americana, e la miniserie The Dropout.

Disney plus, tutte le serie tv in uscita ad aprile 2022

Le Fate Ignoranti - dal 13 aprile

La storia si concentra su Antonia, che dopo la morte di suo marito, Massimo, scopre che aveva una relazione con un altro uomo, Michele. La donna, devastata dalla scoperta, inizia a indagare su quella storia segreta, finendo per stringere un forte legame con Michele ed il suo gruppo di amici eccentrici, che per il marito defunto erano una seconda famiglia. Nel cast Luca Argentero e Cristina Capotondi, regia di Ferzan Ozpetek.



The Dropout - dal 20 aprile

The Dropout è una miniserie con protagonista Amanda Seyfried che racconta la storia della miliardaria Elizabeth Holmes e della Theranos, ambiziosa società che in breve tempo ha reso ricchissima la giovane donna imprenditrice, ma che in pochi mesi ha perso tutti i suoi soldi. Una nuova digressione sul senso del capitalismo americano e sulle avventure speculative e finanziarie.

The Kardashians - dal 14 aprile

La famiglia più famosa del reality tv, stavolta si mostra in una serie, offrendo, ancora una volta, accesso alle loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la "verità" sulle loro storie. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più, divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola.

Ricordiamo infine che il 30 marzo uscirà anche Moon Knight, la serie Marvel con Oscar Isaac ed Ethan Hawke, che ha l'obiettivo d'inserire il personaggio di introdurre il personaggio di Marc Spector nel Marvel Cinematic Universe.

