E' ormai evidente che Disney+ non è una piattaforma solo per bambini o adolescente. Il canale streaming americano sta ormai puntando da tempo ad una platea di spettatori più ampia. A giugno la Marvel propone una serie meltin pot, poi si racconta il mondo queer tra romanticismo ed amicizia e torna una coppia di comici in voga negli anni Novanta, Steve Martin e Martin Short insieme a Selena Gomez.

Disney+, tutte le serie tv in uscita a giugno 2022

Ms. Marvel (8 giugno)

Ms. Marvel è la nuova serie originale Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

FIRE ISLAND -17 giugno

Ambientata nella località di villeggiatura gay di Long Island a New York, Fire Island è una commedia romantica, moderna e sincera che mette in scena una lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo. Ispirata agli intramontabili intrighi del classico di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio”, la storia è incentrata su due migliori amici che partono per vivere una leggendaria avventura estiva con l’aiuto di un rosé a buon mercato e del loro gruppo di amici eclettici.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING STAGIONE 2 – 28 giugno

In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles, Steve Martin, Oliver al secolo Martin Short e Mabel, la cantante Selena Gomez, tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre sfortunate complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

RISE – LA VERA STORIA DI ANTETOKOUNMPO – 24 giugno

Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo hanno lottato per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre convivevano con la minaccia quotidiana di essere rimpatriati. Con il loro figlio maggiore rimasto ancora in Nigeria insieme ad alcuni parenti, la coppia cercava disperatamente di ottenere la cittadinanza greca, ma la burocrazia li ostacolava ad ogni singolo tentativo. Quando non erano impegnati a vendere souvenir per le strade di Atene con il resto della famiglia, i fratelli Giannis e Thanasis giocavano a basket con una squadra giovanile locale. I due, avvicinatisi già grandi a questo sport, hanno scoperto in ritardo le loro grandi capacità sul campo da basket e hanno lavorato duramente per diventare atleti di fama mondiale, insieme con il fratello Kostas. Con l’aiuto di un agente, Giannis è entrato nel Draft NBA nel 2013 con l’obiettivo di restarci a lungo; un passo importante che avrebbe cambiato non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia.

HOLLYWOOD STARGIRL – 3 giugno

Hollywood Stargirl è il sequel del film Disney+ del 2020 che racconta di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), un’adolescente dalla voce cristallina che con i suoi semplici gesti di gentilezza riesce a rendere magica la vita degli altri. Il nuovo film segue il viaggio di Stargirl lontano da Mica, Arizona, verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Quando sua madre Ana (Judy Greer) viene assunta come costumista in un film, le due si trasferiscono a Los Angeles, dove Stargirl si ritrova circondata da un eclettico gruppo di personaggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA