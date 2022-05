Di4ri, la prima serie italiana teen targata Netflix

MILANO - È l'età che non esiste. O, perlomeno, che fatica a farsi vedere. Ecco perché i riflettori di Netflix si accendono su Di4ri, serie tv dedicata a un gruppo di compagni di classe di seconda media, disponibile sulla piattaforma dal 18 maggio. Il titolo non è un refuso, quel 4 al posto della A sta lì come uno di quei giochi da diario, un vezzo generazionale che contribuisce a portare lo spettatore nel cuore delle vite di questi ex bambini, non ancora pienamente ragazzi coinvolti nei capitoli della loro cresciuta, dalle crush (le cotte di una volta) ai primi baci, dai coming out (una storia gay trattata con sensibilità) alla dislessia, fino alla semplice ansia di crescere. «I protagonisti, tutti esordienti, hanno saputo stupirmi ammette il regista Alessandro Celli Pensavo di dover aspettare i loro tempi attoriali, eppure ci mettevano pochissimo a entrare nella parte». La spiegazione la dà Andrea Arru, che interpreta Pietro: «Ho dovuto interpretare un ragazzo che è del tutto simile a me».

