Dawson's Creek. Che fine hanno fatto i protagonisti della serie cult. E ci sarà una reunion?

Per 128 episodi, Dawson's Creek, ha incollato gli adolescenti del mondo intero al piccolo schermo. Non erano ancora gli anni boom delle serie televisive in streaming, ma la serie televisiva creata da Kevin Williamson dal 1998 al 2003, ha lasciato il segno. La serie è ambientata a Capeside, una cittadina del Massachusetts, dove le storie di Dawson, Joey, Pacey, Jen, Jack e Andie si intrecciano tra vicende sentimentali, problemi familiari, nella vita di tutti i giorni.

Dalla serie sono usciti attori con successo alterno, James Van Der Beek (Dawson) ha continuato la carriera tra cinema e tv, ma senza la popolarità di un tempo. La ragazza della porta accanto, Joey, interpretata da Katie Holmes, nel frattempo è stata sposata con Tom Cruise, da cui poi si è separata, ed è estata Jaqueline Kennedy in una serie tv e ha proseguito la strada del cinema. Anche per lei la popolarità è stata in discesa.

Scandalo sessuale alla Casa Bianca diventa una serie. L'ex-stagista Lewinsky: «Clinton dovrebbe chiedere scusa»

Diverso il destino per Joshua Jackson, cioè Pacey l'amico del cuore di Dawson, che ha proseguito con un buon successo la strada di cinema, ma soprattutto tv. Infatti è stato Peter Bishop in Fringe e Cole Lockhart in The Affair - Una relazione pericolosa, mentre ora sta debuttando in un'altra serie, Dr Death.

Michelle Williams, che era Jen Lindley in Dawson's Creek, è l'attrice con la carriera più luminosa. Nel 2006 ha ricevuto la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il film I segreti di Brokeback Mountain, mentre nel 2011 ha ottenuto la sua seconda candidatura agli Oscar come miglior attrice protagonista per Blue Valentine. Ha ricevuto la sua terza e quarta candidatura agli Oscar per la sua interpretazione di Marilyn Monroe nel film biografico Marilyn e nel dramma Manchester by the Sea. È stata fidanzata con l'attore Heath Ledger, conosciuto sul set de I segreti di Brokeback Mountain, morto nel 2008.

Ebbene dopo che Sex and the city sta tornando in un nuovo film, di Friends hanno fatto una reunion speciale, e perché no anche gli Abba sono tornati dopo 40 anni, perché non potrebbero tornare anche gli ex ragazzi di Dawson's Creek?

La risposta è no. A darla è Joshua Jackson in un'intervista al "Guardian" ha affermato che non ci sono dissapori con il resto del cast, ma semplicemente non intende deludere il pubblico. "Gli attori di Friends erano già adulti, è meno sconvolgente vederli adesso. Vederci nel pieno dei nostri 40 anni su un divano, con i dolori alla schiena, potrebbe essere uno shock per le persone", ha dichiarato. "Nessuno ha bisogno di vedere Pacey che brontola alzandosi dalla sedia".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA