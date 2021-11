Dan Brown, la nuova serie tv "Il simbolo perduto": dall'8 novembre su Sky Serie e NOW

Dopo i successi sul grande schermo, da Il Codice da Vinci a Angeli e Demoni o Inferno, arriva un altro capolavoro firmato Dan Brown: "Il simbolo perduto". Dall'8 novembre, la serie tv sarà in onda per 10 puntate ogni lunedì alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW.

Il protagonista è sempre Robert Langdon, interpretato dall'attore Ashley Zukerman (e in precedenza da Tom Hanks al cinema), il professore di simbologia religiosa dell’Università di Harvard alle prese con la prima agghiacciante avventura della sua promettente carriera: la ricerca dello sfuggente Simbolo Perduto.

Robert si trova improvvisamente a dover affrontare enigmi mortali che solo lui può risolvere per salvare Peter Solomon, il suo mentore misteriosamente scomparso. La CIA, infatti, è sicura che questo rapimento nasconda una cospirazione molto più grande, e lo coinvolge in una task force per ricomporre i pezzi di un puzzle complesso e pericoloso, composto da fatti e enigmi irrisolvibili senza la sua conoscenza della Storia, dei simboli e delle lingue morte.

