Matthew Perry, Courtney Cox (Monica) sente ancora lo spirito di Chandler: «È una guida nella vita»

di Redazione Web

Courteney Cox crede che il suo defunto co-protagonista della serie tv "Friends", Matthew Perry (Chandler Bing), la visiti ancora sette mesi dopo la sua prematura scomparsa all'età di 54 anni. L'attrice 59enne, che interpretava Monica Geller, l'ha dichiarato nella rubrica "...by Design" del programma Cbs Sunday Morning. I due erano particolarmente affiatati e amici dato che i loro due personaggi hanno flirtato per dieci stagioni, mettendosi insieme verso la fine della quarta serie.

I fantasmi di Courtney Cox

«Penso che sia probabilmente uno degli esseri umani più divertenti del mondo - ha riferito nel corso della trasmissione televisiva parlando dell'attore anche al presente, come se fosse ancora vivo - Sono così grata di aver potuto lavorare a stretto contatto con lui per così tanti anni. Viene a trovarmi spesso, se vogliamo crederci».

A questo punto, il giornalista Jonathan Vigliotti, le dice che sa che è molto spirituale e trova interessante che lei riesca ancora a sentire «la sua presenza». Lei ha rivelato che il defunto attore la guida. «Parlo con mia mamma, mio ​​papà e Matthew - ha spiegato - Sento che ci sono molte persone che, credo, ci guidano. Ho la sensazione che Matthew sia qui di sicuro».

Il ricordo di Matthew Perry degli attori di Friends

Alcuni giorni dopo la sua tragica morte nell’ottobre 2023, il cast di “Friends”, tra cui Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, aveva condiviso una dichiarazione congiunta. «Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew.

Due settimane dopo, Cox aveva condiviso un ricordo personale che aveva con Perry. «Sono così grata per ogni momento che ho passato con te Matty e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti - ha scritto con una foto di loro due - In questa scena, prima di iniziare a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile».

La morte dell'attore

Perry è morto il 28 ottobre 2023, dopo essere stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa a Pacific Palisades, in California. A dicembre, l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha stabilito che l'attore era morto per «gravi effetti della ketamina». La modalità della morte è stata accidentale.

L'autopsia ha elencato anche l'annegamento, la malattia coronarica e l'oppioide buprenorfina come fattori che hanno contribuito alla sua morte. Perry, che non era sposato e non aveva figli, aveva alle spalle una lunga storia di dipendenza da droghe e alcol. Ha parlato della sua battaglia decennale contro le droghe in un libro di memorie intitolato “Friends, Amanti e la Cosa Terribile”, pubblicato nel 2022.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA