Claudio Amendola, "Il Patriarca" non avrà una seconda stagione: «Cancellata da Mediaset»

La seconda stagione della serie di Claudio Amendola "Il Patriarca" è stata cancellata. A darne notizia è uno degli attori del cast che afferma che Mediaset non ha dato spiegazioni in merito, ma la seconda stagione non dovrebbe andare in onda. I fan arrabbiati pretendono spiegazioni per via del finale della prima stagione, che resterà dunque senza un seguito. Scopriamo insieme cosa è successo.

Claudio Amendola e "Il Patriarca"

"Il Patriarca" è il titolo della serie che consacra Claudio Amedola come attore e regista. Claudio interpreta Nemo Bandera, un carismatico imprenditore che alla soglia dei 60 anni è costretto a fare i conti con tutta la sua vita, i suoi affetti, il suo passato. La stagione ha riscosso un discreto successo e i fan si aspettavano una seconda stagione. Ma è arrivata una cattiva notizia per loro.

Cancellata la seconda stagione

La seconda stagione è stata cancellata. Ad annunciarlo è Raniero Monaco Di Lapio, uno degli attori della serie.

