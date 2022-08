Chef's Table Pizza, due italiani nella docu-serie di Netflix: tra i protagonisti Gabriele Bonci e Franco Pepe

Netflix annuncia Chef's Table Pizza, la celebre docu-serie torna con una stagione dedicata all’arte della pizza nel mondo dal 7 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questo nuovo viaggio nell’arte culinaria, a rappresentare l’Italia gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe.

La famosa serie culinaria - creata da David Gelb e prodotta da Boardwalk Pictures e Supper Club - ritorna con una stagione in cui la protagonista assoluta è la pizza.

Sono 6 gli episodi, la cui regia è affidata a Abigail Fuller, Clay Jeter, Zia Mandviwalla e Brian McGinn, dove si alterneranno 6 diversi chef con la propria visione e interpretazione della pizza: Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA).

GABRIELE BONCI

Uno degli chef più famosi d’Italia, Gabriele Bonci è diventato un’icona grazie alle sue variazioni sfrenate e creative della specialità romana della pizza in teglia - cotta in padella e tagliata a misura con le forbici - realizzate sulla TV italiana, dove ha trascorso decenni affascinando il pubblico, e al Pizzarium, l’iconica pizzeria di Bonci situata nelle vicinanze del Vaticano.

FRANCO PEPE

L’impasto è nel DNA di Franco Pepe. Suo nonno era un fornaio, suo padre era un pizzaiolo, e lui e i suoi fratelli hanno continuato la tradizione di famiglia. Oggi Franco è considerato uno dei più grandi pizzaioli nel mondo, rinomato per il suo impasto unico, impastato a mano, i suoi condimenti creativi che celebrano e reinventano le classiche ricette italiane, e la sua dedizione nel nobilitare il mestiere di fare la pizza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Agosto 2022, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA