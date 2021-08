La Casa di Carta 5, Vol1: il Professore è in pericolo. Su Netflix dal 3 settembre le nuove puntate - GUARDA IL TRAILER

La Casa di Carta 5, Vol1: il Professore è in pericolo. Su Netflix dal 3 settembre le nuove puntate. Attesa terminata dunque per una delle serie tv più amate della piattaforma streaming. La nuova stagione perà sarà divisa in due parti, il secondo capitolo sarà disponibile dal 3 dicembre 2021.

La Casa di Carta Parte 5 debutterà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo in due parti: il volume 1 arriverà il 3 settembre, mentre il volume 2 sarà disponibile dal 3 dicembre 2021.

Pubblicato il trailer ufficiale del primo volume de La Casa di Carta Parte 5. Il Professore rivela che il suo nascondiglio è stato scoperto, mentre il colonnello Tamayo prepara l'irruzione dell'esercito all’interno della Banca di Spagna. È uno dei momenti più incerti di sempre. La banda è alle strette e sembra che questa sia davvero la fine. Riusciranno a raccogliere le forze per combattere contro le probabilità... solo per un'altra volta? Dopotutto, loro sono la Resistenza.

LA CASA DI CARTA 5, VOL.1 - ANTICIPAZIONI

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

LA CASA DI CARTA 5, VOL.1 - IL CAST

Il cast include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

