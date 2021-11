Carlo Verdone: "Vita da Carlo? Un atto di coraggio"

"Vita da Carlo" è una serie comedy targata Amazon Prime Video in cui Verdone interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Scritta, diretta e interpretata da Verdone, "Vita da Carlo" svelerà al pubblico alcuni retroscena della vita di Carlo con la leggerezza, l'ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant'anni di carriera. « Vita da Carlo rappresenta un atto di coraggio, in questa serie ho messa gran parte di quello che è la mia vita vera » confida Verdone a Leggo.« Ho raccontato tanti avvenimenti della mia vita senza pudore e con un po' di coraggio, prendendomi anche un po' in giro ». La serie composta da 10 episodi è in esclusiva su Amazon Prime Video. (a cura di Paola Schettino Nobile).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA