Bridgerton, storia d'amore queer per Eloise? Claudia Jessie: «Perché no, in amore c'è spazio per tutto»

di Serena De Santis

La terza stagione di Bridgerton è uscita da poco e ha già riscosso un enorme successo, tanto da iniziare a parlare di una quarta stagione. I fan, mentre attendono il 13 giugno per vedere su Netflix gli ultimi quattro episodi della storia d'amore tra Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan), stanno già avendo qualche idea su chi potrebbe essere il prossimo diamante della stagione.

La scelta di molti è caduta su Eloise, interpretata da Claudia Jessie (34 anni), che stava preparando il suo debutto in società già all'inizio della seconda stagione. Ma i piani per Eloise sembrerebbero essere molto differenti rispetto a quelli dei fratelli Bridgerton, e la sua storia d'amore potrebbe essere queer.

Le voci

Anche se non si conoscono i dettagli delle prossime stagioni di Bridgerton, la showrunner Jess Brownell ha dichiarato, in un'intervista rilasciata a Refinery29 Australia, che la storia dei fratelli Bridgerton potrebbe essere caratterizzata anche da alcune relazioni Lgbtq+. «Penso che questo sia uno show che parla dei tanti modi in cui le persone amano - ha dichiarato Brownell -.

Le parole di Claudia Jessie

Anche Claudia Jessie ha confermato che le piacerebbe l'idea di una relazione queer per il personaggio di Eloise: «Ho sempre amato il fatto che ci sia questa visione che le persone hanno di Eloise. C’è una forza in lei con la quale penso che una storyline queer possa collegarsi. E sono sempre stata colpita dal fatto che questa sia un’idea legata a Eloise. Ma sì, c’è sicuramente spazio per tutto questo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 10:49

