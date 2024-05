Bridgerton 3, Penelope fa un «make over estetico e si apre all'amore». La prima volta di Lady Whistledown

di Redazione Web

Bridgerton sta per tornare su Netflix e l'attesa è grande per il terzo capitolo della saga tratta dai libri bestseller di Julia Quinn. Nei nuovi otto episodi, distribuiti in due tranche, la prima dal 16 maggio e la seconda dal 13 giugno, la protagonista di questa stagione, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) si apre all'amore con Colin Bridgerton (Luke Newton), rendendosi vulnerabile. I due attori protagonisti oggi sono stati a Milano per promuovere la nuova stagione.

Il nuovo look di Penelope

«Penelope fa un make over estetico totale, ma è superficiale perché non crede in se stessa - spiega Coughlan alla stampa - proprio come Colin non crede in se stesso. Crescono insieme e finalmente si trovano». L'attrice interpreta Penelope, nom de plume Lady Whistledown, la misteriosa regina del pettegolezzo su carta stampata della Reggenza, epoca in cui è ambientata la serie. Infatti, tutti i personaggi non sono a conoscenza della vera identità della lingua più veloce dei salotti aristocratici inglesi.

Il rapporto tra Penelope e Colin

La seconda stagione non era finita nel migliore dei modi tra Colin e Penelope. Il ragazzo l'aveva schernita dopo un ballo, dicendo ai suoi amici che erano matti a pensare che la stesse corteggiando. «Non mi sognerei mai di corteggiare Penelope Featherington - aveva detto - Neanche nelle vostre fantasie più selvagge».

La ricerca del marito da conquistare

Penelope, quindi, a inizio stagione sembra aver finalmente abbandonato la cotta di lunga data per Colin. La giovane ha deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita da ragazza illibata e giovane scrittrice. La sua mancanza di autostima, però, le fa fallire ogni tentativo di sposarsi.

Le lezioni di autostima

Colin torna dai suoi viaggi cambiato, con un nuovo look e un atteggiamento spavaldo ma non servirà a riprendersi subito Penelope. Il ragazzo fa buon viso a cattivo gioco e cerca di riconquistare l'amicizia della sua ex amica aiutandola a ritrovare la fiducia in se stessa nella ricerca di un marito. Tuttavia, nelle sue lezioni scopre i suoi veri sentimenti per Penelope.

L'amore ritrovato per Colin

«Penelope è un personaggio molto moderno, una scrittrice, una business woman, ma anche una giovane - descrive Coughlan - che vuole l'amore, proprio come tutti noi». Per l'attrice i fan guardano la serie perché «celebra la gioia e l'amore, e tutti vogliono vivere questi sentimenti».

La ragazza si troverà anche ad affrontare la sua prima volta. «Abbiamo girato una scena scritta benissimo, reale, onesta e sexy grazie a un intimacy coordinator che ci ha fatto sentire sempre al sicuro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 22:37

