Bridgerton, la risposta epica di Nicola Coughlan: «Com'è girare scene di nudo con un corpo come il mio? Intendi con il seno perfetto?»

Nicola Coughlan è la protagonista della terza stagione di Bridgerton: interpreta la tenera ma decisa e risoluta Penelope Featherington che riesce a conquistare il cuore di Colin Bridgerton, suo grande amore da sempre. Lui, però, non sa che lei è Lady Whistledown e le ha chiesto di sposarlo, lei - entusiasta ma anche un po' preoccupata - ha accettato. I fan di tutto il mondo non vedevano l'ora che uscisse la seconda parte della terza stagione per vedere cosa succederà e alcuni di loro hanno già terminato di guardare i nuovi episodi, altri lo faranno nel weekend o nei prossimi giorni. La serie televisiva ottocentesca è nota anche per le scene d'amore tra i protagonisti e Nicola ha voluto fortemente che il suo personaggio e Colin si amassero come una vera coppia e, poi come lei stessa ha dichiarato, «Mostrando il mio corpo nudo volevo dire un grande vaff*** a tutti coloro che mi prendevano in giro. Io sto benissimo con me stessa». L'attrice ha risposto in modo geniale anche a una fan impertinente.

La risposta geniale di Nicola Coughlan

Nicola Coughlan, in questi giorni, è impegnata tra una premiere e l'altra di Bridgerton, in varie interviste insieme al cast della serie o in solitaria e uno degli argomenti che viene sempre trattato è quello del bodyshaming e bodypositivity.

Le parole dell'attrice

Nicola Coughlan è davvero un'attrice di talento ed è molto riduttivo parlare di lei solamente per la sua fisicità, anche lei è stanca di tutto ciò e, in una recente intervista ha spiegato: «Si parla così tanto online del mio aspetto, e non credo che potrei mai esprimere quanto sia difficile. È offensivo perché ho lavorato duro per questo show; un anno di prove, lezioni di ballo e riprese, ho visto a malapena la mia famiglia, ho dato il massimo. Poi inizia la promozione e l'unica cosa di cui la gente vuole parlare è il mio corpo? È davvero dannatamente deludente e riduttivo»

