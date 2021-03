Bridgerton 2, sono iniziate le riprese con una nuova attrice: quando esce su Netflix

Sono iniziate le riprese di Bridgerton, la serie Netflix che ha conquistato milioni di telespettatori. Ed è sempre più vicina, dunque, la data di uscita della seconda stagione. Bridgerton 2, ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sarà incentrata sul primogenito della famiglia, Anthony, e vedrà l'ingresso nel cast di una nuova attrice Simone Ashley, Kate Sharma sul piccolo schermo. Classe 1995, è inglese ma di origini indiane.

Leggi anche > Pietro Castellitto è Totti: «È il mio mito, ho cercato di stupirlo con la mia maschera»

Bridgerton 2, le nuove riprese

A dare l’annuncio che tutti i fan aspettavano è Luke Newton, che nella serie tv Netflix interpreta Colin, il giovane fratello di Daphne. Lo ha scritto sui social accompagnando la foto in compagnia del collega con questa didascalia “I ragazzi sono tornati in città”. Le riprese della seconda stagione sono iniziate in Inghilterra e dovrebbero andare avanti fino all'estate e cresce l'attesa per la nuova protagonista.

Bridgerton 2, quando esce su Netflix

Nessuna data ufficiale per l'uscita della seconda stagione, ma l'avvio delle riprese fa propendere per Natale 2021, esattamente un anno dopo il debutto. Il romanzo a cui si ispira è intitolato "Il visconte che mi amava" e nella trama Anthony è finalmente pronto a cercare moglie e a mettere su famiglia, una volta archiviata la storia con la cantante lirica. Si preannunciano altre scene bollenti e un nuovo amore multietnico.

Bridgerton il successo

Dallo scorso 25 dicembre, data della sua uscita, Bridgerton ha rapito gli spettatori con una formula leggera e innovativa. Ha conciliato il desiderio di spensieratezza con l'esigenza di incontrare consensi in un mondo in costante cambiamento. È qui il segreto del suo appeal: alle piume e agli sfavillanti abiti in stile impero alterna la spregiudicatezza del linguaggio e delle immagini, il mix di etnie e di format di successo.

Bridgerton, la trama della prima stagione

Siamo nell'Età della Reggenza, la regina è di colore e un gruppo di ragazze si accingono a debuttare in società in cerca di un marito. Le trame alla Jane Austen sono arricchite da un intreccio non scontato, con qualche colpo di scena e un piccolo giallo sullo sfondo: chi è la "pettegola" Miss Whistledown, la versione ottocentesca di "Gossip Girl?" Il tutto condito da un'atmosfera erotica degna di "Cinquanta sfumature di grigio".

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA