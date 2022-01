Bridgerton 2, ecco quando esce la seconda stagione della serie: le nuove immagini dal set

Ad ormai due mesi dalla seconda stagione di Bridgerton, la serie Netflix tra le più attese del 2022, ecco in arrivo una gallery di foto direttamente dal set. Questa seconda serie di episodi, disponibile su Netflix dal prossimo 25 marzo, si mantiene in linea con i romanzi, raccontando la romantica storia di Lord Anthony Bridgerton e della sua ricerca dell’amore.

Dopo aver raccontato la storia di Daphne e dell'amatissimo Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, l'attore più amato e forse rimpianto della serie, i nuovi episodi si concentreranno proprio su Anthony, interpretato da Jonathan Bailey. Per il resto, Bridgerton 2, al di là dell'assenza di Regé-Jean Page, vedrà il ritorno di tutti i personaggi che il pubblico ha conosciuto nella prima stagione, mentre Netflix, intanto, ha deciso di confermare per altre due stagioni lo show televisivo, dunque fino a Bridgerton 4. Nell'attesa, vediamo cosa aspettarci dalla trama di questa seconda stagione.

Dalla creatività di Shonda Rimes e dell’ideatore Chris Van Dusen, Bridgerton 2, segue Lord Anthony Bridgerton, il maggiore dei fratelli e sorelle Bridgerton nella sua ricerca di una moglie adeguata. Guidato dal suo senso del dovere nel salvaguardare il nome della sua famiglia, la ricerca di Anthony per una debuttante che incontri i suoi standard impossibili sembra destinata a fallire, finché Kate Sharma (Simone Ashley, già vista in Sex Education) e la sua sorella più giovane Edwina (Charithra Chandran) non arrivano dall’India. Quando Anthony inizia a corteggiare Edwina, Kate scopre la vera natura delle sue intenzioni e decide di fare qualunque cosa in suo potere per impedire la loro unione. Ma, facendo questo, le schermaglie verbali tra Kate e Anthony non fanno altro che avvicinarli sempre di più, complicando le cose per entrambi. Dall’altra parte di Grosvenor Square, i Featherington devono dare il benvenuto al nuovo erede nella loro tenuta, mentre Penelope (Nicola Coughlan) continua a muoversi per l’alta società tenendo nascosto il suo segreto più profondo dalle persone che le stanno più vicino.

