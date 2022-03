Bridgerton 2 tra doveri e sentimenti

«Che succede quando il dovere è in vero conflitto con il cuore?»: il trailer ufficiale di Bridgerton stagione 2 (dal 25 marzo su Netflix) trasporta di nuovo nell'epoca della Reggenza nell'alta aristocrazia impegnata a mantenere il potere tra un invito a corte e una caccia alla volpe.

La serie romantica, diventata hit dello streaming, ispirata ai romanzi bestseller di Julia Quinn, prodotta da ShondaLand (Inventing Anna l'ultimo successo su Netflix) è attesa in tutto il mondo. Dopo la prima stagione dell'amore tra il misterioso e ribelle duca di Hastings (Regé-Jean Page) e la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), le cronache scandalistiche di Lady Whistledown (Julie Andrews la sua «voce» originale) si concentrano ora sul rampollo Anthony (Jonathan Bailey).



«Per il più grande amore della mia famiglia che devo scegliere una sposa con la mia testa e non con il mio cuore», dice Anthony facendo immaginare allo spettatore tutto il travaglio amoroso della seconda stagione. Dovere, desiderio e scandalo si scontreranno quando Anthony si imbatterà nelle sorelle Sharma.

Al teatro Real Royal Opera House di Madrid i costumi originali di Bridgerton sono andati in passerella come in una sfilata di moda.

