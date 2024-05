Bridgerton, 100 proposte di matrimonio in costume alla presentazione della terza stagione: «Ho pianto tutte le mie lacrime»

di Serena De Santis

Verona si è trasformata in una set a cielo aperto con la presentazione della terza stagione della serie televisiva targata Netflix Bridgerton. Per il tour promozionale, parte del cast è arrivata in Italia per incontrare i fan e parlare di qualche cuoriosità delle nuove puntate. E quale modo migliore se non farlo proprio nella città di Romeo e Giulietta? Prese dal romanticismo, sono state tantissime le persone che, indossando i tipici costumi di Bridgerton, hanno fatto la proposta di matrimonio alla propria amata e al proprio amato, commuovendo tutti i cuori solitari presenti (attori compresi).

Le proposte di matrimonio

«Ho pianto tutte le mie lacrime», scrive una fan di Bridgerton presente all'evento, riprendendo con il telefono le 100 coppie che si sono promesse all'altare. Nel video, pubblicato su TikTok, si vedono uomini e donne inginocchiarsi per chiedere al proprio compagno o alla propria compagna di sposarlo.

Un'idea non solo romantica e che ha fatto commuovere i futuri sposi, ma che ha spiazzato anche gli attori presenti. I protagonisti Nicola Coughlan e Luke Newton sono rimasti meravigliati da ciò che hanno visto e, subito dopo, si sono congratulati con tutti gli innamorati che hanno deciso di fare il grande passo.

La terza stagione di Bridgerton

Bridgerton è una delle serie più viste su Netflix. Debuttata nel 2020, a oggi le puntate contano circa 950 milioni di visualizzazioni. Dopo il successo della seconda stagione, il 16 maggio uscirà la terza stagione della serie basata sulla storia dei fratelli Bridgerton. Questa volta i protagonisti sono Penelope e Colin Bridgerton, migliori amici fin da piccoli che, scoprendosi da grandi, comprenderanno di provare dei sentimenti l'un per l'altra.

