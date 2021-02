Boris 4, diffusa la prima clip della serie tv di culto in arrivo su Disney+

di Paolo Travisi

"Ma no, non si fa niente. Non c'è nessun progetto all'orizzonte, credimi...siamo vecchi, questa è la verità" dice Renè Ferretti (Francesco Pannofino), il regista protagonista della serie cult, Boris, nella clip diffusa oggi da Disney+, per il lancio del nuovo brand Star. Si perché, la mitica ed irriverente serie tv, scritta da Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo e da Mattia Torre (scomparso recentemente all'età di 47 anni) tornerà in tv sulla piattaforma streaming di casa Disney.

Infatti, dal prossimo 23 febbraio, Disney+ aggiungerà alla propria offerta Star, definito come "un brand di intrattenimento generale", all'interno del quale troverà collocazione la 4° stagione di Boris. Ma non solo, perché è stato annunciato che ci sarà posto anche per altre due produzioni italiane, la serie tratta dal film, 'Le fate ignoranti' di Ferzan Ozpetek e infine una serie crime basata su una storia vera 'The Good Mothers'.

Oggi, proprio in occasione della presentazione di Star, è stato ufficializzato Boris 4, anticipato alcuni giorni fa da un post di uno degli attori, Alberto Di Stasio; la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set, ma in un mondo che nel frattempo si è trasformato, perché a dettare legge oggi sono i social, gli influencer e le piattaforme streaming.

Boris, è andato in onda fra il 2007 e il 2010, dopodiché ne è nato un film per il cinema, ma a distanza di anni è considerata una delle migliori produzioni televisive italiane di sempre, che gioca con il linguaggio metatelevisivo, perché è una serie che racconta il dietro le quinte della realizzazione di una serie trash a basso costo, Gli occhi del cuore.



