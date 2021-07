Better Call Saul, paura sul set: malore improvviso per Bob Odenkirk, ricoverato in ospedale

Paura sul set di Better Call Saul. L'attore Bob Odenkirk, protagonista della serie tv nata come spin-off di Breaking Bad, ha avuto un collasso improvviso ed è stato trasportato in ospedale. Odenkirk era in Nuovo Messico sul set della sesta stagione della serie tv: non si conoscono ancora le cause del malore.

La notizia è stata data dal sito Tmz: l'attore è stato quattro volte candidato agli Emmy per il ruolo del viscido avvocato Saul Goodman, lo stesso che ha avuto appunto nella serie pluripremiata Breaking Bad di cui Better Call Saul è lo spin-off. Di recente ha annunciato che sta lavorando ad una sua autobiografia che dovrebbe uscire l'anno prossimo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Luglio 2021, 16:01

