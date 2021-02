Better Call Saul 6. Cosa succederà nell'ultima stagione e quando uscirà?

"Vedrete momenti di follia". E se a dirlo è Bob Odenkirk, il protagonista di Better Call Saul, non fatichiamo a crederci. Lo spin-off di Breaking Bad è ormai giunto alla 6° stagione, l'ultima della serie televisiva, che per i puristi di Walter White, non è seconda alle gesta dei narcos di Albuquerque.

Il protagonista di Better Call Saul in una recente intervista si è lasciato andare a qualche commento per ingolosire i fan e che lascia pensare a sequenze di flashback. "Penso che vedremo molte scene in bianco e nero in più nella sesta stagione. Vedrete dei momenti di follia, finché non inizieranno i veri problemi... Mi piace pensare che abbiamo imparato qualcosa su come gestire le proprie aspirazioni, le ambizioni e tutto quello che è successo in Breaking Bad" ha detto Bob Odenkirk che per la sua interpretazione dell'avvocato Saul Goodman è stato candidato ai Golden Globe.

Quando uscirà? E ancora. "Non vedo l’ora dei fuochi d’artificio, davvero. La nostra serie è stato un po’ lenta negli ultimi anni ma Gilligan e Gould hanno puntato in grande. Ci sono sicuramente momenti emozionanti in tutta la serie, ma verso la fine diventerà estremamente intensa". Le riprese dell'ultima stagione inizieranno a marzo, quindi è molto probabile che - a causa della pandemia che ha bloccato il set - la 6° stagione di Better Call Saul vedrà la luce nel 2022.

Cosa succederà? Nel corso della 5° stagione si stava consumando la guerra tra Gustavo Fring e Lalo Salamanca, quest'ultimo sopravvissuto ad un blitz nella sua villa con la complicità di Nacho Varga, che nell'ultima stagione rischierà grosso. Tra le curiosità sulla 6° stagione, che secondo i calcoli dovrebbe concludersi nel periodo temporale in cui inizia Breaking Bad, c'è quella sul rapporto tra Saul e la sua compagna Kim Wexler, interpretata da Rhea Seehorn.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA