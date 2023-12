Berlino rinasce: «Il mio personaggio psicopatico dalla tragedia alla commedia»

di Alessandra De Tommasi

La morte del suo protagonista ne “La casa di carta” è stata la più rimpianta, traumatica e sconcertante. Ma ora sta per tornare e con una serie tutta sua, “Berlino” (dal 29 dicembre su Netflix). Lo spin-off in otto episodi vede al lavoro una nuova banda, capitanata appunto dal personaggio interpretato da Pedro Alonso, anche se con due grandi ritorni, le donne di legge Raquel Murillo e Alicia Sierra (interpretate da Itziar Ituno e Najwa Nimri). L’attore ha chiuso ieri il tour promozionale a Roma con i colleghi Michelle Jenner (Keila, il genio del gruppo) e Tristàn Ulloa (il professore Damiàn) per svelare appunto i retroscena della giovinezza di Berlino e un colpo da 44 milioni in ballo. In cosa – età a parte – cambia il personaggio? «Per certi versi – spiega Pedro Alonso – resta lo stesso psicopatico ed egoista di sempre, ma stavolta lo raccontiamo con i toni della commedia invece che della tragedia».

La serie-madre ha ispirato l’attivismo e le proteste contro le ingiustizie in tutto il mondo, stavolta lo scopo è un altro: «Il creatore Alex Pina – gli fa eco Ulloa – ha spiegato che si tratta di intrattenimento puro e necessario in un mondo alle prese con grandi crisi, con le guerre in Ucraina e Palestina, e molti altri problemi».

Quando “La casa di carta” è uscita in Spagna non ha avuto granché successo (motivo per cui nel gran finale della prima stagione Berlino ci rimaneva secco), il boom è arrivato grazie alla piattaforma che ha trasformato in fenomeno pop un mezzo flop. Le aspettative su questo progetto sono altissime: «Lo so – conclude Pedro Alonso – ma non ha senso preoccuparsi di ciò che non si controlla. Il 95% dei nostri pensieri è inutile, quindi io mi concentro su cose maggiormente a portata di mano, come questo panettone». Dice di essere una buona forchetta, intanto evita gli spoiler e confonde la stampa: «Dico solo una cosa: sono grato alla stabilità che questo ruolo mi ha dato come attore, alla libertà di curare progetti miei. Sono innamorato della vita, ma anche fortunato a vivere quella che ho».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 06:00

