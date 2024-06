«Karl Lagerfeld, l'outsider che conquistò il mondo»: Daniel Bruhl interpreta lo stilista nella nuova serie su Disney+

di Alessandra De Tommasi

Ad appena cinque anni dalla morte arriva una serie a celebrane la memoria, oltre che la storia e il glamour: “Becoming Karl Lagerfeld”, da domani su Disney+, vede protagonista Daniel Brühl nel ruolo dell’eccentrico stilista. L’attore spiega che - moda a parte - i due non hanno molte affinità: «Io vivo in Spagna con le pecore, a cui peraltro recitavo la parte, lui ha conquistato il mondo, partendo da outsider tedesco. Era molto riservato, non amava perdere il controllo e ha sempre inserito il cinema nelle sue creazioni perché il padre gli faceva vedere i film quando era bambino».

Daniel Brühl, poliglotta e cosmopolita, racconta di essersi avvicinato di recente al mondo delle passerelle e grazie a un italiano: «Si chiama Alessandro Sartori di Zegna, il primo stilista che ho incontrato e che frequento anche oggi dopo averlo incrociato alla festa dei miei trent’anni. Lui ha un’energia incredibile e segue un ritmo velocissimo. Da allora la moda molto sul serio perché vedo che questi ritmi serrati non sono sani, in ogni stagione devi inventarti e la ruota non si ferma mai. Tornando a Karl, per fortuna non mi posso paragonare alle attenzioni che riceveva lui».

Guardando l’attore parlando con rispetto quasi riverente dello stilista non c’è dubbio di quanto impegno abbia messo nel rappresentarlo.

Capisco la sua fama di sapere: io l’ho vissuta a 15 anni quando mio padre mi ha regalato il primo lettore VHS. E mi sono innamorato di Fellini, De Sica, Visconti e Mastroianni.

E capisco anche il desiderio di controllare la sua di arte per preservarla senza mai cedere il controllo creativo. Me lo hanno raccontato i suoi amici, che ho incontrato, e ho capito che dentro quel personaggio con guanti e occhiali da sole c’erano anche debolezze e fragilità. È interessante capire da dove venisse quella vulnerabilità a cui si aggrappava così a fondo. Io credo di averne vista un berlume di venti secondi quando mi scattò una foto trent’anni fa. Che regalo!».

