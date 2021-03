L'attrice de La Casa di carta, Njawa Nirmi colpisce la telecamera di un giornalista. Il video è virale

Najwa Nirmi, una delle attrici de La casa di carta, che interpreta la spietata ispettrice Alicia Sierra fa parlare di sè. Ma stavolta la serie spagnola più famosa di sempre non c'entra nulla, perché è il suo comportamento aggressivo contro alcuni giornalisti che ha fatto il giro del web.

L'attrice, di ritorno dalla serata del Premio Goya, gli Oscar della Spagna, è stata fermata alla stazione ferroviaria di Madrid da alcuni cronisti che, in maniera molto educata, le stavano porgendo delle domande, ma l'attrice è sembrata stizzita da subito. E non ha concesso alcuna risposta. Ma a testimoniare il suo atteggiamento violento ci hanno pensato gli occhi delle telecamere che hanno ripreso la sequenza, resa poi virale dal web.

Nirmi, già finita nel vortice della polemiche poche ore prima del video per aver indossato sul palcio dei Goya una mascherina nera di solo tulle, quindi del tutto inutile ai fini della prevenzione Covid, nel video le viene chiesto: “come hai vissuto questo gala così diverso dagli altri anni? È stato emozionante?”, ma di tutta risposta l'attrice asserisce solamente “dici sul serio?”. Poi mentre prosegue la sua strada con in mano una valigia si ferma di nuovo davanti alla troupe di un giornalista, come se avesse ripensato alla domanda e volesse rispondere. Solo che invece mima un calcio verso uno dei reporter, senza sferarlo davvero, mentre dopo pochi istanti chiede di spegnere le telecamere e quando i giornalisti gliene chiedono il motivo, tira un colpo alla telecamera di fronte a lei per poi mimare nuovamente un pugno verso un’altra giornalista.

Dopodiché, prima che la situazione ormai rovente sfuggisse ancor di più al controllo, l'attrice si è allontanata e i giornalisti l'hanno lasciata andare. Poco dopo, su Twitter l'attrice de La casa di carta ha deciso di scusarsi, inviando un messaggio con l’hashtag #NoQuieroSerTendencia, divenuta di tendenza su Twitter in spagna. “Il mio comportamento davanti alle telecamere l’altro giorno è stato deplorevole. Chiedo perdono, non ho scuse”.

