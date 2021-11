Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita a dicembre 2021

Dopo la serie sulla vita di Carlo Verdone, Amazon Prime Video rilancia il mese di dicembre 2021 con una docu-serie che sarà certamente molto attesa, stiamo parlando di The Ferragnez, la serie che porta gli spettatori di Amazon Prime Video nel mondo di Chiara Ferragni e Fedez. Tra le altre uscite c'è un appuntamento per gli amanti del calcio con la serie sul Bayern, la commedia Harlem e la sesta stagione di The Expanse.

Ecco le serie tv in uscita a dicembre 2021 su Amazon Prime Video.

HARLEM - dal 3 dicembre



Creata e scritta Tracy Oliver, Harlem è una nuova commedia che segue le vicende di un gruppo di amiche ambiziose provenienti dal quartiere di New York, mecca della black culture in America. Camille è una giovane e conosciuta professoressa di antropologia alla Columbia con una profonda conoscenza delle norme di corteggiamento nelle varie culture, ma continua ad avere problemi con la sua vita amorosa; Tye è la creatrice di successo di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza di sicurezza le sue vulnerabilità - nonché eventuali partner romantici; Quinn è un’inguaribile romantica e stilista benestante che sta provando a sdebitarsi con il mondo mentre è impegnata a portare avanti la sua attività che fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante piena di fiducia in sé, vivace e senza filtri, che vive a scrocco - ma alla grande - con Quinn. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.



FC BAYERN - BEHIND THE LEGEND - dall'8 dicembre

Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai prima d’ora, sulle imprese del club a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020/21. Seguirà le persone che hanno fatto la storia e reso grande il club, dal presidente al giardiniere, e mostrerà personaggi iconici come Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeness passare lo scettro alla nuova generazione guidata dal Presidente Herbert Hainer, da Oliver Kahn e da Hasan Salihamidžić.

THE FERRAGNEZ - LA SERIE - dal 9 dicembre



The Ferragnez è la docu-serie che fa scoprire ai fans la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, come non l’hanno mai vista prima, in un racconto che va dalla fine del 2020 ai primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti mai visti prima.

THE EXPANSE S6 - dal 10 dicembre



La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.



TAMPA BAES - dal 10 dicembre



La docu-serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche lesbiche a Tampa Bay, città di richiamo e sempre più in voga per la comunità LGBTQ + sulla costa della Florida. Sempre pronte per un'avventura o una bella festa, queste amiche fedeli - talvolta più che amiche - ambiziose e impertinenti, sono sempre pronte a combattere gli stereotipi e le etichette. Con tutti gli occhi puntati addosso, le giovani donne protagoniste della serie amano il divertimento e vivono un momento cruciale della loro vita personale e professionale, e sono pronte ad affrontare qualunque sfida e problema scottante, anche se ciò significa essere oneste l'una con l'altra.

THE GRAND TOUR PRESENTS: CARNAGE A TROIS - dal 17 dicembre

In questo secondo lockdown special, il trio si tuffa nel bizzarro mondo della cultura automobilistica francese. In un epico viaggio su strada che inizia nelle colline gallesi, offrono al pubblico un'avventura da far rizzare i capelli con disinnescamento di bombe, auto a propulsione, acrobazie in elicottero e la gara più emozionante della loro vita prima di raggiungere il Canale della Manica in un climax medievale sbalorditivo con un briciolo di cinema d'essai francese.

EVERYBODY LOVES NATTI - dal 24 dicembre



Everybody Loves Natti è una docuserie in sei episodi che segue la superstar dominicana del reggaeton Natti Natasha. Sebbene Natti Natasha abbia accumulato miliardi di visualizzazioni su YouTube (e oltre 75 milioni di devoti follower sui social media), la nuova serie Amazon Original segna la prima volta in cui ha condiviso i dettagli intimi della sua vita personale, inclusa la relazione con il suo manager, Raphy Pina. Insieme parlano del suo ultimo album, della vita a Miami, dei suoi sogni di riconoscimento mondiale e di un bambino a sorpresa in arrivo. La serie all-access esplora anche come la self-made star abbia raggiunto l’apice della scena musicale latina di oggi con testimonianze di amici e collaboratori che hanno condiviso il suo viaggio.

ORELSAN: MONTRE JAMAIS ÇA À PERSONNE - dal 31 dicembre

La docuserie segue la scalata al successo di Orelsan, uno dei repper francesi più iconici dell'ultimo decennio. In una narrazione che copre la sua intera carriera, il documentario rivelerà per la prima volta l'intera storia che sta dietro l'uomo che ha riempito alcune delle location più grandi di Francia e il suo successo.

