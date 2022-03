Cosa c'è nel piatto di Prime Video ad Aprile, è facile scoprirlo scorrendo questo articolo dedicato a tutte le serie tv in uscita ad aprile 2022. Discreto il listino di Prime Video, che però propone una serie interessante, soprattutto per il pubblico italiano. Per scoprire di cosa si tratta basta proseguire nella lettura.

Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita ad aprile 2022

Wolf Like Me - dal 1° aprile



Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary riesce a calmare Emma come lui non è mai riuscito. Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato.

LA SCUOLA DEI MISTERI: LAS CUMBRES S2 - 1 aprile

Gli scontri avvenuti dopo la morte di Elías hanno fatto infuriare il direttore, che ora impone una disciplina ancora più rigida di quella che già vigeva nell’istituto. Dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer, un emulo del Crow’s Nest, sia responsabile dei crimini. Ma Amaia, Paul, Paz, Eric e Julio non staranno fermi a guardare, e men che meno ora che, grazie ad Adèle, pensano di poter trovare Manuel ancora vivo. Faranno in tempo a salvarlo? Chi c’è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, qual è il fine di tutti quegli esperimenti?





CONDOR S1 E S2 - dall'11 aprile

Joe Turner è sempre stato in conflitto con il suo lavoro nella CIA. Ma quando a causa di qualcosa che lui ha scoperto vengono uccisi tutti i suoi colleghi, lasciando Joe come unico sopravvissuto e costringendolo a fuggire, le riserve che ha sempre nutrito si trasformano in veri e propri dilemmi morali. Sotto la pressione della vita o della morte, Joe sarà costretto a ridefinire chi è e di cosa è capace, in modo da scoprire chi c'è dietro questa enorme cospirazione per fermarlo in tempo prima che raggiunga l'obiettivo che minaccia la vita di milioni di persone.

OUTER RANGE - dal 15 aprile



Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Josh Brolin), proprietario di un ranch, legato alla sua terra alla sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming. Un racconto intrigante con sprazzi di humor pungente e misteri soprannaturali, Outer Range analizza il nostro modo di confrontarci con l'ignoto. Il cast di Outer Range è guidato dall’attore nominato agli Oscar, Josh Brolin.

Bang Bang Baby - dal 29 aprile

Nuova serie italiana per Amazon Prime Video, che con Bang Bang Baby, il cui cast include Adriano Giannini e Lucia Mascino, crime drama ambientato nel 1986, racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi.



UNDONE S2 - dal 29 aprile

Undone, serie d’animazione dramedy che esplora la natura elastica della realtà attraverso gli occhi del suo personaggio principale, Alma (Rosa Salazar), una ragazza di 28 anni che vive a San Antonio in Texas con sua madre Camila (Constance Marie) e sua sorella Becca (Angelique Cabral). Dopo un incidente quasi fatale, Alma instaura una nuova relazione con il tempo. Sviluppa questa nuova abilità per poter scoprire la verità sulla morte di suo padre Jacob (Bob Odenkirk). Nella seconda stagione, Alma si rende conto dell’esistenza di misteri profondi nel passato della sua famiglia. Tuttavia, nessuno in famiglia è interessato a scavare con lei nelle scomode verità fino a che non riesce a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Durante la loro ricerca le sorelle scoprono una rete complessa di ricordi e motivazioni che le hanno rese le persone di oggi. Si accorgeranno che curando il trauma della loro famiglia tutte le loro vite possono migliorare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 15:52

