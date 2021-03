Amazon Prime Video, tutte le serie tv di marzo 2021

Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita a marzo 2021. Un mese piuttosto magro per la company di Jeff Bezos, che a marzo rilascia solo due nuove serie tv Amazon Original, anche se a fine febbraio ha lanciato Tutta colpa di Freud, la serie comedy con Claudio Bisio, Max Tortora, Claudia Pandolfi, ispirata all'omonimo film di Paolo Genovese. Ora vediamo quali sono, nel dettaglio, le uscite del mese di marzo 2021.

Invincible (26 marzo)

Invincible è una serie animata per adulti, ideata dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man, il più potente supereroe del pianeta. Man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. I primi tre episodi da un’ora ciascuno della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino ad un adrenalinico finale di stagione il 30 aprile.

La Templanza (26 marzo)

La Templanza è un drama romantico, basato sull'omonimo romanzo di successo di María Dueñas ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni. La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell'alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.

Oltre ai due titoli Amazon Original, la piattaforma di streaming propone altre uscite nel mese di marzo:

La mitica serie anni 80 con David Hasselhoff, Supercar (4 stagioni) 1° marzo.

Il principio del piacere (prima stagione). Tre paesi europei, tre città post-comuniste, Odessa, Varsavia e Praga, accomunate dall'omicidio di tre donne che viene perpetrato con lo stesso modus operandi.

The Good Doctor (terza stagione). La serie racconta le vicende di un giovano medico, Shaun Murphy, specializzando in chirurgia ed autistico, proveniente da una cittadina nel Wyoming, dove ha vissuto un'infanzia difficile.

