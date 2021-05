Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita a giugno 2021

Ha raggiunto i 200 milioni di abbonamenti Amazon Prime Video, dunque la platea di spettatori si fa sempre più ampia, così come la concorrenza con quello che fino ad oggi è il leader del mercato audiovisivo dello streaming, Netflix. Nel mese di giugno 2021, Amazone propone una produzione seriale italiana, il format Celebrity Hunted, giunto alla seconda edizione, poi c'è un interessante crime che ci porta in Brasile, Dom, c'è un nuovo format per il popolare giornaliste inglese Jeremy Clarkson, l'ultima stagione di Bosch ed una serie antologica, Solos, con un cast importante tra cui Helen Mirren.

Ecco tutte le serie tv in uscita su Amazon Prime Video a giugno 2021:

Dom - dal 4 giugno



Serie Amazon brasiliana, è un crime drama in otto episodi ispirato alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Dom racconta la storia di Pedro, un bel ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro, introdotto già dall’adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000. Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro Dom, Vitor Dantas, il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento in fondo al mare e che aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.



Clarkson Farm - dall'11 giugno

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. Clarckson's Farm, la nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e una inaspettata pandemia.



Celebrity Hunted - dal 18 giugno

​La seconda stagione del real-life thriller Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, porta sullo schermo l’avventurosa fuga di sette personaggi italiani: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms. La serie vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga con limitate risorse economiche in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, offrendo agli spettatori una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza.

Solos - dal 25 giugno

Un grande cast, per Solos, serie antologica in sette episodi, che riflette sui significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli: i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren ed altri ancora sono tra gli interpreti di questa serie, che racconta storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti facendo emergere quanto, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati, siamo tutti collegati dall’esperienza umana.

Bosch - dal 25 giugno

Basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly, The Burning Room (2014) e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato, la settima e ultima stagione di Bosch vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: “tutti contano o non conta nessuno”. Quando una bambina di 10 anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per consegnare l’assassino alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Il caso imponente e politicamente delicato, poterà Bosch a confrontarsi con l’estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia.

