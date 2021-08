Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita a settembre 2021

Mese di rilancio, settembre 2021, per Prime Video che nella sua lista di prodotti seriali per la tv non si fa mancare nulla: dal calcio, al drama fino ai volti noti di cinema e tv, protagonisti insieme allo chef più noto d'Italia, Carlo Cracco di un nuovo format, Dinner Club. Dalla seconda settimana del mese si comincia con il calcio ed il noto club francese del Paris Saint-German, poi una nuova serie tv francese Voltaire High, la quarta stagione di Goliath con Billy Bob Thornton e ancora Lularich e la nota serie australiana Back to the Rafters. Ecco tutte le serie tv in uscita su Amazon Prime Video nel mese di settembre 2021.



PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda (dal 10 settembre)

Il Paris Saint-Germain, squadra di calcio di maggior successo in Francia, è protagonista della docuserie Amazon che con le sue due stagioni immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21 ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso gli attuali giocatori e le leggende del passato. Uno sguardo unico e privilegiato sul PSG, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell’azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League.

Voltaire High (dal 10 settembre)

Quando nel settembre 1963 il Voltaire diventa un liceo misto, e per la prima volta un gruppo di ragazze segue le lezioni insieme ai ragazzi, il mondo si ferma per un istante. Ci sono 11 ragazze e centinaia di ragazzi – è una rivoluzione. Ambientato in un liceo, Voltaire High spara nuova luce su temi ancora attuali che coinvolgono adolescenti ed adulti, che entrano in contatto ma non sempre trovano quello che stavano cercando, ma per lo più imparando a vivere insieme, nella quotidianità di un mondo che non ha ancora vissuto il ’68.

Lularich (dal 10 settembre)

LulaRich è una docuserie in quattro episodi che racconta la storia di LuLaRoe. Conosciuta per i suoi leggings morbidi come il burro, la famigerata società di marketing multilivello è diventata virale promettendo alle giovani madri la salvezza tramite il lavoro da casa. Sfruttando il crescente potere dei social media, gli eccentrici fondatori di LuLaRoe hanno reclutato un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi. Attraverso interviste esclusive, questa serie svela come tutto è andato storto in modo spettacolarmente strano e comico. I registi del vivace documentario Fyre Fraud portano gli spettatori in un'immersione nel meglio e nel peggio della famigerata LuLaRoe, divenuta celebre negli USA per i suoi leggings esagerati.



Back To The Rafters (dal 17 settembre)

A sei anni da Packed to the Rafters la famiglia protagonista della popolare serie australiana torna per un’ultima stagione in Back to the Rafters. Dave e Julie hanno creato una nuova vita in campagna con la figlia più giovane Ruby, e mentre tutti si riuniscono a Sydney per il loro 35esimo anniversario, la storia si ripete e le circostanze li costringono ancora una volta a stiparsi nella casa di Ben. Durante la visita diventa evidente che i figli più grandi dei Rafter stiano affrontando nuove sfide e il nonno Ted faccia fatica a trovare il suo posto. La gioia di Julie viene messa in discussione e deve conciliare le sue responsabilità nei confronti della famiglia. Dave sta vivendo la vita dei sogni con un buon lavoro e un nuovo amico, il suo collega più giovane, Paddo, con cui condivide l’amore per le corse di motocross. E non è disposto a rinunciare a tutto questo per tornare in città come vorrebbe Julie. Cosa significherà questo per la mamma e il papà più amati d'Australia?

Do, Re & Mi (dal 17 settembre)

Do, Re & Mi è una serie Amazon Original di animazione per bambini in età prescolare che ruota intorno alle avventure in musica di tre uccellini migliori amici. Simpatiche avventure e orecchiabili canzoni di tutti i generi accompagneranno i più piccoli alla scoperta di nuove melodie e suoni, a muoversi a tempo e a scoprire come la musica risolva ogni problema.

Goliath - 4° stagione (dal 24 settembre)

Per la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original, Goliath, il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell’avvocato Billy McBride. Al seguito di Patty (Nina Arianda), che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco, Billy ritorna alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi “Golia” d’America: l’industria degli oppioidi. Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto.

Dinner Club (dal 24 settembre)

Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea con Carlo Cracco sono i protagonisti della nuova serie Amazon Original di produzione italiana Dinner Club, l’innovativo cooking travelogue in sei puntate che li vede impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia. Lo show, prodotto da Banijay Italia, vedrà i sei attori con lo chef stellato viaggiare attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.

