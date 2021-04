Amazon Prime Video, tutte le serie tv in uscita a maggio 2021

Quattro titoli, tre serie tv Amazon Original ed una docu-serie italiana, è l'offerta seriale di Amazon Prime Video per il mese di maggio 2021. La multinazionale ripropone una storia vecchia di 40 anni, che scioccò l'opinione pubblica euopea negli Anni Ottanta, con la storia di Christiane F., prosegue con una storia prodotta da Brad Pitt, che racconta l'America di metà ottocento e della schiavitù con The Underground Railroad. Distribuita anche una docu-inchiesta realizzata dal giornalista televisivo Pablo Trincia, su una presunta setta di fine anni 90. Ecco tutte le serie tv in uscita su Prime Video a maggio 2021.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino - dal 7 maggio

Amazon a distanza di 40 anni ha ripreso la storia terribile di quei ragazzi della stazione della metro Zoo di Berlino, (Bahnhof zoo) che in quel quartiere si sballavano nei concerti di David Bowie, consumavano eroina fino a vendere il proprio corpo per comprarsi le dosi di droga. Christiane F. decise di raccontare la sua storia con grande schiettezza, rilasciando una serie di interviste ai giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck, che scrissero le sue memorie in un libro che vendette più di 5 milioni di copie nel mondo prima di essere adattato nell'omonimo film del 1981. Oggi la serie tedesca di Amazon Original, divisa in otto episodi, compie un'operazione recupero adattando le vicende di “Christiane F.” e dei suoi amici del Bahnhof Zoo, in chiave moderna.

The Underground Railroad - dal 14 maggio

The Underground Railroad racconta in 10 episodi, il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (l’esordiente Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea”, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista. Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.



Panic - dal 28 maggio

Un thriller, action del genere young adult con venature distopiche, Panic è una serie in 10 episodi basata sull’omonimo romanzo di Lauren Oliver, che qui veste anche i panni di creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva, è ambientata in una cittadina del Texas e racconta le vicende di un gruppo di neodiplomati che si trovano a fare i conti con una sfida che si tiene ogni anno e che i ragazzi vedono come la loro unica opportunità di un futuro migliore. Ma quest’anno la sfida è ancora più difficile. Da quella dipende il loro domani.

Veleno - maggio data da definire

Il giornalista de Le Iene, Pablo Trincia, ha realizzato una docu-serie in 5 puntate di genere true crime, Veleno, che racconta le vicende dei “diavoli della Bassa Modenese”, il soprannome di una presunta setta accusata di pedofilia e violenza oltre vent'anni fa. Veleno racconta i fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, tra il 1997 e il 1998, quando furono accusate oltre venti persone di far parte di una setta che, secondo l’accusa, avrebbero commesso violenze verso sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all'allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie.

