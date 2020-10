Amazon Prime Video, tutte le serie in uscita a ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 12:14

Ogni meseaggiorna il suo catalogo di produzioni seriali, originali e non, ecco le migliori usciteFernando è il ritratto di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1 Fernando Alonso, che ha annunciato il suo attesissimo ritorno per la prossima stagione di Formula Uno. Documentando lo scorso anno, dalla sua partecipazione alle gare sui più importanti circuiti internazionali, come la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans, fino alla prima esperienza al Rally di Dakar, Fernando offre ai fans del campione un accesso senza precedenti al suo mondo.Spin-off dell'acclamata serie, che raccontava un mondo post-apocalittico popolato da zombie. In questa nuova serie in onda su Prime Video, creata da Scott M. Gimpie, che dal 2 ottobre pubblicherà un episodio a settimana, sarà raccontata la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Come nella serie antesignana, ci saranno eroi buoni e personaggi malvagi, che si contenderanno la sopravvivenza.Nato dall'estro creativo di Jason Blum, il papà di tanti horror cinematografici di successo, arriva su Prime Video, una serie composta da 4 film indipendenti l'uno dall'altro, che racconta temi comuni incentrati sulla famiglia e sull'amore come forze redentrici o distruttive in chiave thriller. I primi due film di, saranno The Lie e Black Box, dal 6 ottobre, mentre Nocturne ed Evil Eye saranno disponibili dal 13 ottobre.Prima stagione per, conspiracy thriller di otto episodi, che si basa sulle avventure di un gruppo di personaggi, appassionati di fumetti conosciutosi online, che devono cercare di salvare il mondo. Ispirata all’omonima serie britannica, la nuova serie Amazon Original è stata scritta dalla scrittrice di best-seller Gillian Flynn, che ricopre in questa occasione anche il ruolo di showrunner. Il gruppo, ossessionato dal fumetto Utopia, apparentemente di finzione, porterà alla luce messaggi nascosti nelle pagine di “Utopia” che predicono una minaccia per l’umanità. Si renderanno presto conto che non si tratta solo di un complotto, ma di pericoli reali nel loro mondo. Nel cast della serie troviamo anche John Cusack, per la prima volta membro fisso nel cast di una serie televisiva.