Alien, in lavorazione la serie tv. Tutto quello che sappiamo: da Ripley al nuovo protagonista

Tre dei maggiori registi contemporanei si sono cimentati con quell'opera di fantascienza che si chiama Alien: Ridley Scott, James Cameron e David Fincher. Riportare in vita quei film iconici in una serie tv è un azzardo non da poco. Ma nel clima di revival a cui ormai Hollywood ciclicamente guarda, questo reboot era solo questione di tempo. Ed è quello che stanno facendo e che in Italia arriverà (ancora non sappiamo quando) su Disney+.

I mitici Los Angeles Lakers anni '80 dello «Showtime» diventano una serie tv su HBO

Dalle poche notizie che sono emerse in questi mesi di lavorazione, ne è emersa già una, che purtroppo non renderà felice i fan. E cioè che Ripley, il personaggio mitico interpretato da Sigourney Weaver, stavolta non tornerà. “Non è una storia di Ripley. Lei è uno dei grandi personaggi di tutti i tempi e credo la sua storia sia stata raccontata in maniera perfetta. Non intendo confonderla. In questo caso la trama è ambientata sulla Terra. Le storie di ‘Alien’ prevedono sempre persone intrappolate. Ho pensato sarebbe stato interessante chiedersi cosa succederebbe se non riuscissero a contenerlo?” ha detto Noha Hawley, sceneggiatore e regista, a cui è stato affidato il progetto di un Alien serie tv.

Tra le altre notizie su Alien, quella più attendibile sembra riguardare il personaggio principale, ovvero Hermit, un giovane medico dell'esercito - per cui si vocifera l'intepretazione di Domhnall Gleeson - che era convinto di aver perso sua sorella in un esperimento, quando con molta probabilità la sua coscienza è stata trasferita da qualche altra parte. Non si hanno altre notizie sul resto del casting.

La serie è in lavorazione da quasi un anno, e dovrebbe uscire nel 2023.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA