Al via le riprese di "The Bad Guy" con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio

Sono cominciate oggi, 23 luglio, le riprese di The Bad Guy, la nuova serie di finzione italiana Amazon Original, prodotta da Indigo Film.

Dalla sinossi fornita da Amazon, il protagonista della serie sarà Luigi Lo Cascio, che da vestire i panni de "Iil buono" diventerà "il cattivo". Ad affiancarlo, nel ruolo di protagonista femminile, ci sarà l'attrice Claudia Pandolfi.

"The Bad Guy" unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il 'bad guy' in cui è stato ingiustamente trasformato.

La serie tv sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutto il mondo nel 2022: al momento non ci sono informazioni più precise su mese e giorno di uscita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 18:33

