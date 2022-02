Accorsi su Rai1 in “Vostro onore”: «Io, giudice diviso tra etica e sentimenti»

di Marco Castoro

Stefano Accorsi è il giudice Vittorio Pagani, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano e prendere il posto del predecessore (interpretato da Remo Girone) che sta per andare in pensione. Il giudice ha un rapporto complicato con il figlio Matteo, anche per la scomparsa della madre. Il ragazzo (Matteo Oscar Giuggioli) investe con la macchina il giovane esponente di una famiglia criminale (tra l'altro smantellata da Pagani quando era un pm) e da quel momento cominciano i tormenti del giudice. «Spazzare via tutto pur di salvare tuo figlio, in certi momenti si agisce e non si riflette», confessa Accorsi. E il giudice Pagani farà questo, tralasciando i principi etici di giustizia.

Vostro onore è una fiction di 4 puntate in onda da lunedì 28 febbraio su Rai1. È l'adattamento di un format israeliano (ma non è un remake) che fa del dilemma un apripista al thriller e all'action. «Il dilemma spiega Maria Pia Ammirati, direttore di RaiFiction - è fino a che punto ci possiamo spingere per salvare la nostra famiglia». La produzione è affidata RaiFiction e Indiana Production. La regia è di Alessandro Casale che finalmente firma la sua prima opera cinematografica. A capo della scenografia Donatella Diamanti. «Se faccio un cattivo servizio ai magistrati? spiega Accorsi i loro problemi sono altri, non quelli di una fiction».

