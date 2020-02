Il giallo del videomessaggio di Roger Waters che doveva introdurre il monologo di Rula Jebreal è che invece è saltato

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 02:10

In sala stampa a Sanremo ci si guardava gli uni con gli altri. Con un pizzico di stupore. Infatti, l'annunciato, leader dei Pink Floyd, che avrebbe dovuto introdurre il monologo di Rula Jebreal contro la violenza sulle donne, non è mai apparso. Puff, sparito. Senza nessun preavviso, senza nessuna spiegazione.Anzi, a chi una spiegazione ha provato a chiederla, non è arrivata alcuna risposta ufficiale, almeno per ora. Dunque, il mistero, che ptrebbe essere risolto durante la conferenza stampa di mercoledì mattina, resta.Inoltre secondo alcune fonti il video messaggio sarebbe saltato per «problemi di scaletta» che saranno spiegati mercoledì in conferenza stampa, per altri, invece, ci sarebbe stato un problema tecnico