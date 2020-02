Video canzoni Sanremo 2020

Testi canzoni Festival di Sanremo 2020

Mercoledì 5 Febbraio 2020

. Si canta l’amore, ma non solo. Al, come tradizione prescrive, è tutto un m’ama non m’ama, quanto mi ami e quanto mi manchi, ma non ci si dimentica anche di argomenti più politici, più sociali. Nell’edizione 2020 della rassegna musicaleha cercato di accontentare tutti i gusti. Una Playlist che possa piacere a persone di tutte le età. Insomma, l’obiettivo è quello di non scontentare nessuno, sia per quanto riguarda gli artisti in gara sia per quanto concerne i testi, alternando voci e penne giovani – pensiamo ai talent e ai loro autori – a performer di lungo corso. Funzionerà anche stavolta? Qui vi proponiamo un comodo contenitore per ascoltare (e magari apprezzare)Il video della canzone di Diodato - "Fai rumore"Il video della canzone di Elettra Lamborghini - "Musica (e il resto scompare)"Il video della canzone di Elodie - "Andromeda"Il video della canzone di Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"Il video della canzone di Francesco Gabbani - "Viceversa"Il video della canzone di Giordana Angi - "Come mia madre"Il video della cazone di Irene Grandi - "Finalmente io"Il video della canzone di Junior Cally - "No grazie"Il video della canzone de Le Vibrazioni - "Dov'è"Il video della canzone di Levante - "Tikibombom"Il video della canzone di Marco Masini - "Il confronto"Il video della canzone di Michele Zarrillo - "Nell'estasi o nel fango"Il video della canzone di Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"Il video della canzone di Piero Pelù - "Gigante"Il video della canzone di Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"Il video della canzone di Rancore - "Eden"Il video della canzone di Raphael Gualazzi - "Carioca"Il video della canzone di Riki - "Lo sappiamo entrambi"Il video della canzone di Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"Il video della canzone di Tosca - "Ho amato tutto"