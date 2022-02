Vessicchio assente a Sanremo: cos'è successo allo storico direttore d'orchestra all'Ariston

Ma Beppe Vessicchio? Tutti a chiedersi che fine ha fatto lo storico direttore d'orchestra di Sanremo. «Beppe Vessicchio dov'è???». Il web è incredulo: il beniamino di tutti, il maestro Vessicchio, non è a Sanremo per dirigere l'orchestra durante l'esibizione delle Vibrazioni come preventivato. Beppe Vessicchio aveva avuto il Covid poco prima del Festival, ma poi aveva annunciato che ci sarebbe stato, rassicurando i fan.

Ecco cosa è successo.

Doveva dirigere Le Vibrazioni che rendono omaggio a Stefano D'Orazio. Sulla cassa della batteria, nella serata di mercoledì, giorno della loro esibizione, c'è infatti l'immagine del batterista dei Pooh, scomparso a novembre del 2020. Ma appunto il grande assente sarà Beppe Vessicchio, a causa dei tempi tecnici per riavere il green pass dopo la positività al covid.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA