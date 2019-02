“I TUOI PARTICOLARI” (Honiro, distribuzione Believe), il brano inedito che Ultimo, nome d’arte del ventitreenne cantautore romano Niccolò Moriconi, ha presentato durante la prima serata della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria BIG, tornando sul palco che lo scorso anno lo ha consacrato vincitore delle Nuove Proposte, conquista al suo debutto la vetta delle classifiche Spotify, Apple Music e iTunes, posizionandosi al primo posto.

Il singolo è accompagnato dal nuovo videoclip firmato dal regista Emanuele Pisano, che ha già superato 800.000 visualizzazioni (oltre a più di 1 milione di views sul canale ufficiale YouTube della RAI). Da ieri, 6 febbraio 2019, inoltre, è disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes “COLPA DELLE FAVOLE”, il nuovo album in uscita il 5 aprile 2019. Ne “I TUOI PARTICOLARI” Ultimo racconta le piccole cose, i gesti e i dettagli nascosti di una relazione che diventano molto presenti nei ricordi, e si rivelano nella loro importanza quando non ci sono più. Le strofe incisive cantano l’assenza, i contorni di una storia finita, e ciò che sembra un particolare minore è proprio quello di cui si sente più forte la mancanza.



In un crescendo dove, a piano e voce, si aggiungono gli altri strumenti con un’intensità sempre maggiore, Ultimo descrive così la sua canzone: “I TUOI PARTICOLARI parla delle piccole cose, mette in risalto le sfumature, come succede in un dipinto, dove ogni tocco di colore, ogni tratto è importante”.



Ultimo, dopo la partecipazione a Sanremo, si prepara a partire per il “Colpa delle favole tour”, la tournée nei palazzetti italiani, che partirà il 27 aprile 2019 dal PalaSele di Eboli e che ha registrato con tre mesi d’anticipo il sold out di tutti i 18 concerti. Dai live nei locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, con oltre 250.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, Ultimo, che ha appena festeggiato 23 anni, chiuderà il

tour con “La Favola”, una speciale data evento il 4 luglio 2019, che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. Dallo scorso dicembre è in rotazione radiofonica il singolo “Ti dedico il silenzio”, già certificato disco d’oro, estratto dal fortunatissimo secondo album “Peter Pan” (doppio disco di Platino). “I tuoi particolari” è il primo singolo che anticipa il nuovo disco “Colpa delle favole”, in uscita il 5 aprile.