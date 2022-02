Truppi, una canzone d'amore amaro «per far conoscere chi sono e la strada fatta per arrivare qui»

C’è odore di Premio della Critica per Giovanni Truppi, vero outsider di questo festival con “Tuo padre, mia madre, Lucia” (che ha già vinto il Premio Lunezia dedicato al miglior testo), canzone di intima bellezza ma l’artista, da buon napoletano, non vuole commentare le voci per scaramanzia. A lui questo Sanremo va già bene così, una bella vetrina per far conoscere il suo brano e si spera, attraverso questo, anche quel percorso cantautorale che lo ha portato fin qui.

Leggi anche > Gianni Morandi: «Le lacrime all'Ariston? Con quell'applauso mi son passati davanti 60 anni di musica»

Paragonano la sua vena creativa a quella di Fabrizio De Andrè. «È la prima volta che mi viene detto, di sicuro mi fa piacere anche se non credo che si possano fare paragoni tanto grande è stato De Andrè».

Così grande che Truppi ha scelto per la serata delle cover proprio un suo brano, «Nella mia ora di libertà», tratto da «Storia di un impiegato» che è il disco forse più “politico” di De Andrè. Spiega la scelta così: «Ho portato in gara una canzone d’amore, pensavo fosse giusto trattare un tema diverso che anch’io nei miei dischi ho affrontato. Sono onorato e confortato di cantarlo insieme con Vinicio Capossela perché ho sempre ammirato il suo approccio all’arte». Truppi sarà al pianoforte, Capossela alla chitarra.

Tornando a “Tuo padre, mia madre, Lucia”: «Non è una canzone nata per Sanremo. E a chi mi chiede se ho smussato certi spigoli del mio comporre, se ho virato verso una scrittura più classica perché la canzone avesse un “appeal” festivaliero rispondo che non è assolutamente così, anzi vi assicuro che io ho conservato anche in questo brano tutti gli spigoli he mi appartengono».

Testo su affetti intimi, familiari, con parole piuttosto amare. Come in quei versi che fanno “e anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che, per quello che vogliamo fare noi, un per cento è amore e tutto il resto è stringere i denti”. Truppi ammette: «Sì, sono frasi piuttosto crude ma penso che nella realtà, anche nella mia personale, per fortuna, sia meglio. Ma la vera difficoltà oggi non sta tanto nel trovare la persona giusta che ti cammini accanto quanto nel trovare buoni motivi per restare insieme».

Molti lo considerano un “alieno” in questa bolgia festivaliera. Ma lui non si dice spaesato. «Forse c’è ancora l’immagine del cantautore indipendente avulso del tutto alle logiche della musica come prodotto e invece non è così perché anch’io ormai sono sotto contratto con una major. L’importante è non snaturare la propria anima, convincere chi ti affianca della bontà del tuo progetto, farlo crescere insieme ai tuoi collaboratori, ai discografici».

Nemmeno il trac della platea dell’Ariston e il pensiero ai milioni di quella televisiva? «No – confessa –. Certo, una grande emozione ma durante il brano ho gli occhi fissi al direttore d’orchestra e le mani che scorrono sulle corde della chitarra».

Quale aspettativa da questo suo primo Sanremo? «Fare conoscere Giovanni Truppi, la sua storia d’artista, la strada che ha fatto prima di arrivare su questo palcoscenico».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA