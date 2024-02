Sanremo, John Travolta scende in pista all’Ariston: il precedente (poco fortunato) del 2006

di Totò Rizzo

Il Tony Manero de “La febbre del sabato sera” salirà dunque sul palco di Sanremo la sera prima dell’altra star già annunciata da oltreoceano, Russell Crowe, che si esibirà con la sua band giovedì 8. Un ex ballerino e un ex gladiatore: il mercoledì si aprono le danze e il giovedì si “scatena l’inferno” (lo ha promesso giorni fa nel suo video lo stesso Massimo Decimo Meridio). Anche Travolta, così come Crowe (nel 2001, il Sanremo presentato da Raffaella Carrà) è “recidivo” al festival. La sua prima apparizione risale al 2006, un anno che per la cinque giorni canterina fu avaro di ascolti. Padrone di casa era Giorgio Panariello affiancato da Ilary Blasi e Victoria Cabello. E toccò proprio a quest’ultima intervistarlo. Ma più che la conversazione tra i due, seduti su sgabelli, restò negli annali il massaggio ai piedi che Travolta fece alla Cabello che si era lamentata della stanchezza alle estremità a causa dei tacchi alti. Senza scomporsi, l’attore le sfilò la scarpa e cominciò a massaggiare arrivando fino ai polpacci. Non memorabile il resto del siparietto, con Travolta che mimò i vari modi di camminare dei suoi personaggi, dal Manero di “Saturday night fever” al Vincent Vega di “Pulp fiction”. Comun denominatore dei due ospiti stranieri è l’origine italiana: da Godrano (in provincia di Palermo) arrivarono negli Usa i nonni e il padre di Travolta, Salvatore; da Ascoli Piceno («e ancora prima da Parma», garantisce lui) gli avi di Russell Crowe si spinsero fino in Nuova Zelanda.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 22:51