Hashtag «#fatevenarisata». A Sanremo 2020 pace fatta tra Tiziano Ferro. La 'rinconciliazione' è sancita da un post contemporaneo sui profili social dei due, con una foto che li ritrae alle prove abbracciati. Le tensioni tra il cantante e il comico avevano gettato un'ombra sugli ottimi ascolti di queste sere a Sanremo. Tutto è cominciato alla fine della seconda serata, sul tardi, quando Ferro ha sottolineato l'ora e lanciato l'hastag . Apace fatta tra Fiorello La 'rinconciliazione'è sancita da un post contemporaneo sui profili social dei due, con una foto che li ritrae alle prove abbracciati. Le tensioni tra il cantante e il comico avevano gettato un'ombra sugli ottimi ascolti di queste sere a Sanremo. Tutto è cominciato alla fine della seconda serata, sul tardi, quando Ferro ha sottolineato l'ora e lanciato l'hastag

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«#fiorellostattezitto.era intervenuto dicendo: «Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno ma non creerei un caso su questa cosa. Una battuta infelice può capitare. Facciamo in modo che non accada più perché dobbiamo arrivare fino a sabato tutti insieme, in amicizia e volendoci bene».E il cantante aveva pubblicato sui social il messaggio di scuse lasciato in camerino: «Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre - nel tuo programma - si prendeva in giro cantando con le parole di 'Me lo prendi papà' su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto».