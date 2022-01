"Voglio amarti" di Iva Zanicchi: il testo e le parole della canzone di Sanremo 2022. Nata a Ligonchio, Reggio Emilia, nel 1940 è una delle cantanti più note nel panorama musicale italiano. Tra i tanti successi, i singoli “Zingara”, “La notte dell’addio”, “Come ti vorrei”. Vanta 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui tre da vincitrice (1967, 1969, 1974).

AUTORI : E. Di Stefano - I. Ianne - V. Mercurio - C. Valli

TESTO

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

