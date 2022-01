O forse sei tu di Elisa: ​il testo e le parole della canzone di Sanremo 2022. Elisa Toffoli torna sul palco del teatro Ariston a più di vent'anni dalla vittoria. La cantautrice, musicista e produttrice discografica friulana trionfò a Sanremo, infatti, nel 2001 con "Luce (tramonti a nord est)". Quest'anno porta una ballata pop che fa risaltare le sue doti canore. Elisa ha all'attivo numerosi successi, anche internazionali, e nel corso degli anni ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi.

SANREMO 2022: IL TESTO DELLA CANZONE O FORSE SEI TU DI ELISA

di E. Toffoli - D. Petrella - E. Toffoli

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

