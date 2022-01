Duecentomila ore di Ana Mena: ​il testo e le parole della canzone di Sanremo 2022. La cantante spagnola sarà sul palco del teatro Ariston per la prima volta con un brano dalle sonorità latine tutto da ballare che porta la firma di Rocco Hunt, il rapper napoletano con cui ha duettato nei tormentoni estivi "A un passo dalla luna" e "Un bacio all'improvviso". Ana Mena Rojas è una cantante e attrice spagnola e ha raggiunto il successo anche in Italia grazie a hit come "Una volta ancora" e "Se Iluminaba", col rapper Fred De Palma. Famosa è anche la versione in spagnolo di "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino.

Leggi anche > Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Amadeus

SANREMO2022, IL TESTO DELLA CANZONE DUECENTOMILA ORE DI ANA MENA

di R. Pagliarulo - S. Tognini - F. Abbate - R. Pagliarulo



Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Leggi anche > I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA