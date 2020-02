Il testo della canzone di Levante a Sanremo 2020: ​"Tikibombom"

Lunedì 3 Febbraio 2020, 13:49

. Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice a X Factor, la cantante siciliana è pronta alla nuova sfida sul palco dell'Ariston con il branoCiao tu, animale stancoSei rimasto da soloNon segui il brancoBalli il tango mentre tutto il mondoMuove il fianco sopra un tempo che faTikibombombomHey tu, anima indifesaConti tutte le volte in cui ti sei arresaStesa al filo teso delle altre opinioniTi agiti nel ventoDi chi non ha emozioniMai più, è meglio soli che accompagnatiDa anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.Laggiù, tra cani e porci,Figli di un Dio minore pronti a colpirciPer portarci giù con sé, giù con sé.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiCiao tu, freak della classe“Femminuccia” vestito con quegli strassProva a fare il maschioTi prego insistoFatti il segno della croce e poiRinuncia a MefistoHey tu, anima in rivoltaQuesta vita di te non si è mai accortaColta di sorpresa, troppo coltaTroppo assorta, quella gonna è cortaMai più, è meglio soli che accompagnatiDa anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiNoi siamo angeli rotti a metàSiamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.Noi, siamo luci di un’altra cittàSiamo il vento e non la bandiera, siamo noi.Noi, siamo gli ultimi della filaSiamo terre mai viste prima, solo noiNoi siamo l’ancora e non la velaSiamo l’amen di una preghiera, siamo noi.Ciao tu, animale stancoSei rimasto da soloNon segui il brancoBalli il tango mentre tutto il mondoMuove il fianco sopra un tempo che faTikibombombom