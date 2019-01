Sanremo 2019, la Superband resident host al Dopo Festival: tutte le sere live con gli artisti

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laanima delle notti del: il gruppo di musicisti che militano in grandi rock band italiane e si ritrovano insieme per suonare i classici del rock nei club darà musica al The Dark Side of Sanremo.Nata in occasione dell’MTV DAY 2006 da una idea di Luca De Gennaro con Sergio Carnevale e Federico Poggipollini, la Superband andrà in onda su Rai 1 tutte le sere dal Teatro del Casinò nei giorni del festival di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio, nello show condotto da Rocco Papaleo con Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.Il gruppo avrà il compito di scandire le nottate di RAI 1 accompagnando Rocco Papaleo, gli ospiti e i cantanti del Festival, suonando con loro grandi canzoni italiane e internazionali.La formazione della Superband comprende Sergio Carnevale (Bluvertigo, Nic Cester, Morgan, Baustelle, Max Pezzali, Max Gazzè), Federico Poggipollini (Ligabue), Roberto Dell'Era (The Winstons, Afterhours), Beatrice Antolini (Vasco Rossi) ed Enrico Gabrielli (Calibro 35, The Winstons, PJ Harvey, Mike Patton).«Ci siamo subito trovati sia musicalmente che umanamente – racconta “Capitan” Fede Poggipollini – Ognuno mette il proprio stile, ed è questo il nostro punto di forza. Non c'è alcuna costruzione o sforzo, è tutto molto naturale».«È molto divertente – dice il batterista Sergio Carnevale - Non ci sentiamo super musicisti, suoniamo semplicemente per divertirci. È questo il vero motivo per cui è nata la Superband e per cui abbiamo deciso di portarla avanti».Il gruppo - dopo il debutto sul palco di MTV nel 2006 e poi nel 2011 per il lancio del canale MTV MUSIC - è stato protagonista del Jack On Tour nel 2012, di un rock documentary in 5 puntate trasmesso nello stesso anno da Deejay TV, ha accompagnato i concorrenti di X Factor 7, ha collaborato a Vinyl Talk (la serie in 5 puntate su SKY per accompagnare la serie TV Vinyl, di Martin Scorsese e Mick Jagger).FORMAZIONI.Insieme a Federico Poggipollini e Sergio Carnevale, la SuperBand in tredici anni ha subito diverse evoluzioni, sempre con musicisti provenienti da importanti band italiane. Si sono alternati sul palco Max Gazzè, Morgan, Andrea “Andro” Mariano, Saturnino, Megahertz, Marco “Garrincha” Castellani, Roberto Dell’Era fino ad arrivare alla formazione attuale. Tanti gli amici ospiti che hanno partecipato: Caparezza, Piero Pelù, Giorgia, Carmen Consoli, J-Ax, Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Manuel Agnelli, Roy Paci, Petra Magoni, Alex Uhlmann), Andy (Bluvertigo), Dente e molti altri…