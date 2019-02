Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - A C’è posta per te Icardi e Wanda Nara hanno reso felice una giovane di 23 anni che da quando ha perso la mamma due anni fa, si è occupata del padre e dei fratelli. Il calciatore dell’Inter e sua moglie le hanno regalato un braccialetto, il pallone autografato della Champions, delle maglie nerazzurre e un voucher viaggio: la conturbante showgirl è sembrata persino sul punto di commuoversi, non a tutti – però – ha convinto la sua ‘performance’. La sorella di Icardi, Ivana, ha inveito contro la cognata rea di essere una ipocrita che vuole solo apparire davanti alle telecamere, far soldi e che sta rovinando la carriera del goleador dell’Inter. Duro, infatti, lo sfogo su Instagram dove nel corso della puntata di C’è posta per te, ha sganciato qualche bomba Foto@Kikapress/GettyImages/RedCommunications