Silvia Toffanin a Sanremo 2023? Dopo la smentita di Amadeus, parla l'agente: «Ecco la verità». E la querelle continua...

Il caso Silvia Toffanin a Sanremo continua a far discutere. La conduttrice di Verissimo, secondo quanto appresso da fonti Mediaset, era stata invitata da Amadeus a condurre la 73esima edizione della kermesse canora ma che, per motivi professionali aveva declinato l'invito.

Sul "no" della compagna di Pier Silvio Berlusconi, però, sono intervenuti diversi organi di informazione, tra cui la stessa Rai: l'azienda ha fatto sapere che la conduttrice di Canale 5, in realtà, non sarebbe stata invitata a partecipare come co-conduttrice in questa edizione bensì nel 2020. A confermare una volta per tutte questa versione è stato il conduttore del Festival, Amadeus.

Graziella Lopedota, l'agente di Silvia Toffanin

A sbugiardare le dichiarazioni fatte da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione de "L'anno che verrà", del 31 dicembre, ci ha pensato l'agente di Silvia Toffanin, Graziella Lopedota. La manager dei vip ha fatto sapere a Fanpage di aver ricevuto anche quest’anno, per la sua assistita, una proposta dalla kermesse musicale: «Ho ricevuto la richiesta della disponibilità di Silvia Toffanin a partecipare anche a questa edizione di Sanremo. Silvia, lusingata, ha ringraziato ma ha declinato per motivi professionali».

Nonostante i malintesi, il rapporto tra Amadeus e Silvia Toffanin continuano ancora oggi ad essere ben saldi. A proposito di questo, il conduttore di Rai1 aveva dichiarato: «Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno».

