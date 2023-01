Sanremo, Bruno Vespa a Domenica In: «Zelensky ospite del Festival nella serata finale»

di Redazione web

Stupisce sempre di più l'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Dopo l'ufficialità delle quattro co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nelle cinque serate, il conduttore ha rivelato anche il nome dei primi ospiti internazionali: «I Black Eyed Peas» ha detto al Tg1. Ma non è tutto. A grande sorpresa, ci sarà un altro ospite e a rivelarlo stavolta non è stato Amadeus ma Bruno Vespa. In videocollegamento da Kiev, dove ha intervistato lo stesso Zelensky, il celebre conduttore di "Porta a porta" ha detto a Mara Venier durante la puntata di Domenica In: «Ho saputo che il presidente voleva essere presente a Saremo, in collegamente ovviamente, quindi ho parlato con Amadeus e ha accettato».

Quindi, riportando le parole di Amadeus, Vespa ha detto: «Caro presidente, la aspettiamo per la serata finale di Sanremo». Volodymyr Zelensky sarà ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo.

Le co-conduttrici

Manca sempre meno al Festival di Sanremo che, prenderà il via su Rai1 il prossimo 7 febbraio. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato un altro dettaglio della kermesse: nel corso del Tg1 di oggi, domenica 15 gennaio dell'edizione delle 13:30, infatti, sono state annunciate due nuove co-conduttrici: l'attrice Chiara Francini e la pallavonista Paola Egonu. Ma non è finita qui... il conduttore ha annunciato che durante la serata di mercoledì sera, i super ospiti saranno i Black Eyed Peas: il gruppo musicale hip hop statunitense, formatosi nel 1995 a Los Angeles.

Il ritorno

Proprio una settimana fa, il direttore artistico Amadeus aveva annunciato sempre al Tg1 la presenza di tre superospiti nel corso della seconda puntata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta insieme, infatti, si ritroveranno sul palco dell’Ariston Gianni Morandi, che sarà co-conduttore, Al Bano e Massimo Ranieri.

